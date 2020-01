Der Nasdaq 100 läuft und läuft und läuft. Technologiewerte werden trotz der zum Teil enormen Kurssteigerungen in den letzten Wochen gesucht. Selbst die Sorgen und Ängste der Marktakteure in Bezug auf die wirtschaftlichen Auswirkungen des neuen Corona-Virus vermochten es bislang (!) nicht, die Rally im Nasdaq 100 aufzuhalten. Zwar herrschte gerade zu Beginn der aktuellen Handelswoche diesbezüglich eine kurze Irritation, doch um den Index in die Korrektur zu zwingen, reichte es noch nicht. Das ist natürlich eine Momentaufnahme. Hier gilt es, die weiteren Entwicklungen abzuwarten.

Der Nasdaq 100 steht unter Dampf. Das Kapital strömt in den Technologiebereich und daran sind die Unternehmen mit ihren vorgelegten Quartalszahlen auch nicht ganz unbeteiligt. Die Liste der Tech-Unternehmen, die den Marktakteuren ganz starke Daten vorlegten, hat bereits ein beachtliches Ausmaß angenommen. Zuletzt „verzückten“ beispielsweise Intel und auch Apple die Märkte. Tesla präsentierte am Mittwoch (29.01.) ebenfalls sehr starke Zahlen. Und was man mit Blick auf die exponierten Kursniveaus, die die Werte bereits im Vorfeld erklommen hatten, nicht unbedingt erwarten konnte, die Aktien konnten auch nach der Zahlenveröffentlichung weiter zulegen. Bei so viel Licht gibt es selbstredend auch Schatten. Längst nicht alle Unternehmen überzeugten. Zu blieb beispielsweise zuletzt Advanced Micro Devices etwas hinter den (hohen) Erwartungen zurück.

Die charttechnischen Aspekte hatten wir zuletzt an dieser Stelle wie folgt zusammengefasst: „[…] Aus charttechnischer Sicht hat der Index mit dem Ausbruch über die psychologisch relevanten 9.000 Punkte einen weiteren Meilenstein erreicht. Die Tür steht auf der Oberseite damit sperrangelweit offen. Dass sich der Index zudem zügig von der 9.000er Marke lösen konnte, unterstreicht noch einmal seine beeindruckende Stärke. Die Bewegung ist natürlich stark überkauft. Eine Verschnaufpause wäre aus charttechnischer Sicht durchaus willkommen, um eine vollständige Überhitzung zu vermeiden und die mittel- und langfristigen Perspektiven zu wahren. Potentielle Haltezonen lassen sich im Bereich von 8.700 Punkten und von 8.450 Punkten lokalisieren. Die zentrale Unterstützung inkl. der 200-Tage-Linie liegt aktuell bei 8.000 Punkten. Darunter sollte es unter keinen Umständen mehr gehen. Auf der Oberseite bleibt es dabei: Die Hausse nährt die Hausse…“

An dieser Einschätzung hat sich auch in den letzten Handelstagen nicht viel geändert. Der Index befindet sich noch immer in einem überkauften Stadium. Daran hat auch der kurze Rücksetzer zu Wochenbeginn nicht viel geändert. Dieser Rücksetzer führte noch einmal zum Test der 9.000er Marke. Aktuell hat sich der Nasdaq 100 von dieser psychologisch relevanten Marke aber bereits wieder etwas lösen können. Die Aufwärtsbewegung scheint somit weiterhin intakt zu sein. Dennoch muss man die aktuelle Phase genau beobachten. Das Hoch im Bereich von 9.277 Punkten hat vorerst Bestand. Um jegliche Diskussionen über eine mögliche Top-Bildung im Keim zu ersticken, muss der Index zügig über dieses Niveau setzen. Auf der Unterseite sehen wir weitere potentielle Haltezone im Bereich von 8.700 Punkten und 8.450 Punkten. Diesen vorgelagert könnte der Bereich um 9.000 Punkten etwaigen Konsolidierungsbestrebungen Einhalt gebieten. Nach dem Test zu Wochenbeginn hat sich dessen Relevanz als Unterstützung deutlich erhöht. Bedingt durch die Nähe zum Hoch wäre das aber das bullische Idealszenario. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich von 8.000 Punkten.