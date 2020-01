DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG ERWARTET - Nach seinem Zweiwochentief vom Vortag dürfte der Dax am Freitag wieder etwas zulegen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,44 Prozent höher auf 13 215 Punkte. Das Coronavirus aus China erlebte einen neuen Höhepunkt und wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen als "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" eingestuft. Die Anleger an der Wall Street lässt dies jedoch weitgehend kalt.

USA: - DOW DREHT INS PLUS - Die US-Aktienindizes haben am Donnerstag im späten Handel ihre Verluste in Gewinne umgewandelt. Die Aufwärtsbewegung begann, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen des Ausbruchs des Coronavirus eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" ausgerufen hatte. Gleichzeitig betonte die WHO, dass keine Reise- und Handelsbeschränkungen nötig seien. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 28 859,44 Punkten, nachdem er über weite Strecken des Handels rund ein halbes Prozent im Minus notiert hatte.

ASIEN: - NIKKEI LEGT ETWAS ZU - Die späte Erholung an den US-Aktienmärkten hat am Freitag auch in Asien die Anleger etwas besänftigt. Mit dem sich weiter ausbreitenden Coronavirus bleibt die Unsicherheit aber hoch. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Verlusten bis zum Handelsschluss um ein Prozent zu. Der Hang Seng in Hongkong gab zuletzt um 0,30 Prozent nach. Auf dem chinesischen Festland ruhte der Handel unterdessen weiterhin.



DAX 13.157,12 -1,41%

XDAX 13.249,66 -0,53%

EuroSTOXX 50 3.690,78 -1,22%





DJIA 28.859,44 0,43%

S&P 500 3.283,66 0,31%

NASDAQ 100 9.136,09 0,38%°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 174,34 0,02%°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1022 -0,10%

USD/Yen 109,08 0,16%

Euro/Yen 120,22 0,06%°



ROHÖL:





Brent 59,41 +1,12 USD WTI 53,20 +1,06 USD°

/jha/