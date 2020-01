Stehen die Aktienmärkte vor einem Tsunami? Die Sorglosigkeit angesichts der kaum erfaßbaren ökonomischen Auswirkungen des Coronavirus in China ist groß - die Wall Street macht Party, nachdem die WHO Peking lobt und alles vermeidet, was Panik erzeugen könnte. Heute Nacht dann aber die höchste Stufe einer Reisewarnung nach China durch die USA. Solange der "Infektions-Chart" parabolisch nach oben zeigt, ist es völlig unrealistisch, dass in chinesischen Städten ieder die Produktion aufgenommen wird - und das bedeutet, dass wohl bis März oder April China stillgelegt ist (und damit 17% des weltweiten BIP!). Da kommt also ein ökonomischer Tsunami - aber vor Aufschlag der Wellen feiern die Aktienmärkte noch einmal die Zahlen von Amazon..

Das Video "Vor dem Tsunami!" sehen Sie hier..