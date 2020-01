Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL / CSD BOLT) erkundet und entwickelt das Nickel- und Kobaltprojekt Cyclops in Indonesien. GOLDINVEST.de sprach mit CEO Ranjeet Sundher über die Pläne und Chancen für dieses spannende Batteriemetallprojekt.

Herr Sundher berichtet im Gespräch von einem Interesse an Pacific Rim und dem Cyclops-Projekt, wie er es noch nie erlebt hat - und er sei seit 25 Jahren in der Region aktiv. Chinesische, japanische und indonesische Konzern hätten sich interessiert gezeigt und man führe bereits seit sechs Monaten Gespräche mit potenziellen Finanzierungspartnern, mit dem Ziel, so viel wie möglich für Pacific Rim dabei herauszuholen, so Sundher weiter. Der Pacific Rim-CEO hofft, seinen Aktionären dazu bereits in wenigen Wochen, bedeutende Neuigkeiten melden zu können.