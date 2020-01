FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Dreiwochentief vom Vortag dürfte der Dax am Freitag wieder etwas zulegen. Allerdings bleiben Anleger angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus durchaus verunsichert. Am Stichtag für den EU-Austritt Großbritanniens signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,4 Prozent auf 13 211 Punkte. Der EuroStoxx 50 wurde eine Stunde vor Handelsstart etwa ein halbes Prozent höher erwartet.

Das Coronavirus aus China breitet sich weiter aus und wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen als "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" eingestuft. Die Anleger setzen zu Wochenschluss aber dennoch auf Erholung. Dem Erholungstrend an der Wall Street schloss sich auch der japanische Markt an. In Hongkong war zumindest eine Stabilisierung erkennbar, während der Handel in Festlandchina wegen der Viruskrise weiter pausierte.