Apple erwirtschaftet seit mehr als zehn Jahren Quartal auf Quartal einen Reingewinn zwischen 20 und 30 Prozent im Bezug zum Umsatz. Hier baut der Tech-Riese aus Cupertino auf seine weltweit bekannte Marke, die es erlaubt, Marktanteile gegen die billigere Konkurrenz zu verteidigen. Weiters ist es durch Aktienrückkaufprogramme gelungen, in diesem Zeitraum den Börsenwert um rund 435 Milliarden US-Dollar anzuheben. Dies ist Tim Cook geglückt, ohne den Konzerngewinn nennenswert zu erhöhen. Die für die Aktionäre wichtige Kennzahl Gewinn je Aktie konnte dadurch in aller Regelmäßigkeit um rund 12 % p.a. gesteigert werden. Diese Steigerungsrate sollte auch für die nähere Zukunft beibehalten werden.

Der Handelsstreit mit China ist weitgehend beigelegt und der iPhone-Hersteller meldet am 28.01.2020 überraschend gute Zahlen für das 1. Quartal 2019/20. Dies wurde offensichtlich von risikoaffinen Marktteilnehmern vorweggenommen. Denn aktuell befindet sich das Papier noch immer im Aufwärtsmomentum ohne markante Rücksetzer. Seit Juli 2019 eilt der Kurs von einem all time hight zum nächsten. Eine Supportzone ist an der Marke von 297,87 US-Dollar auszumachen. Die Aktie tut sich auch schwer, die Marke von 319,80 nachhaltig zu nehmen. Der Investor sollte auch im Hinterkopf behalten, dass ein Rücksetzer jeder Zeit möglich ist. Das KGV 2019/20 von 24 erfordert von Apple auch Wachstumsraten abseits der Smartphone-Verkäufe. Im großen Ganzen liegt der Vorteil aber noch immer auf der Long-Seite, nachdem der Aufwärtstrend intakt ist. Das nächste Kursziel liegt bei 350 US-Dollar.

Von dieser Entwicklung kann mit einem Call-Optionsschein profitiert werden.

Der ausgewählte Optionsschein mit der WKN KA4D34 mit dem Basispreis von 325 US-Dollar weist eine Implizite Volatilität von 26,99 % auf und spiegelt eher eine ruhige Stimmung der Marktteilnehmer wieder. Nachdem der Bewertungstag am 17.12.20200 liegt, kann der Zeitwertverlust Theta in den kommenden Wochen für die Strategie vernachlässigt werden. Der Hebel Omega beträgt 5,55.