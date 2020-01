H&M ordnet Herrschaft in der Mode-Dynastie neu

Mit viel Durchhaltevermögen hat sich Karl-Johan Persson durch die digitalen Baustellen der schwedischen Modekette H&M gearbeitet. Aller Häme über den verschlafenen Wandel beim Fast-Fashion-Star zum Trotz hat der 44-jährige Firmenenkel das Ruder beim kriselnden Familienkonzern herumgerissen.

H&M schreibt wieder Gewinne. Im Gj. 2018/19 (per 30.11.) stieg der Vorsteuergewinn um 11% auf 17,4 Mrd. schwedische Kronen (rd. 1,64 Mrd. Euro). Der Umsatz legte im Gleichschritt auf 233 Mrd. Kronen (21,9 Mrd. Euro) zu. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, gab sich Persson denn auch bei der Vorlage der Ergebnisse diese Woche in Stockholm zuversichtlich und kündigte überraschend eine Revolution im Reich der Skandinavier an: Den Rückzug der Familie aus dem operativen Geschäft.



Auf Wunsch seines Vaters Stefan Persson, Gründersohn, langjähriger Konzernlenker und größter H&M-Aktionär, soll Karl-Johan an die Spitze des AR rücken, wenn der 72-jährige Senior das Amt im Mai nach 20 Jahren aufgeben wird. Ein symbolträchtiger Schritt auf gleich mehreren Ebenen. Nicht nur schließt der reichste Mann Schwedens damit auf der HV am 7.5. ein großes Kapitel der H&M-Geschichte. Er demonstriert damit auch sein absolutes Vertrauen in die vom Filius hart zurück erkämpfte Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Durch die familieninterne Wachablöse bekommt die Mode-Dynastie mit sofortiger Wirkung nämlich erstmals eine externe Geschäftsführung.



Zur neuen Herrscherin, selbstverständlich unter wachsamem Blick von Karl-Johan, der die Interessen des Clans dann alleine vertritt, ist dazu mit sofortiger Wirkung Helena Helmersson gekrönt. Die COO ist seit 23 Jahren für H&M tätig, kennt das Retail-Geschäft der Stockholmer also aus dem Effeff und bringt als einstige Verantwortliche für das Nachhaltigkeitsprogramm von H&M zudem wichtige Expertise für die sich bahnbrechende grüne Trendwende mit, die auch der Modeindustrie noch viel abverlangen wird. H&M scheint dafür nun aber gut aufgestellt. Vom Kapitalmarkt gab es für den mutigen Rundumschlag, der außerdem auch einen neuen Finanzchef bringt, Rückendeckung. Die H&M-Aktie kletterte kräftige 9% ins Plus.

