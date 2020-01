Weiter warten die Anleger an der Frankfurter Börse mit Spannung auf vorläufige Wirecard-Zahlen zum Geschäftsjahr 2019. Wie das Unternehmen aktuell mitteilt, wird man diese am 14. Februar vorlegen. In den letzten Jahren kamen die Zahlen regelmäßig Ende Januar. Warum diesmal ein späterer Veröffentlichungstermin zustande kommt und ob dies mit der laufenden Prüfung durch KPMG im Zuge der zuletzt immer wieder in diversen Medien ...