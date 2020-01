DAX: Zurück in der Seitwärtskonsolidierung

Mit der vorgestrigen Pressekonferenz der US-Notenbank begann an den Aktienmärkten eine zweite Abwärtswelle. Ein direkter Zusammenhang lässt sich jedoch nur zeitlich feststellen. Denn inhaltlich hat die Federal Reserve (Fed) die durchschnittlichen Erwartungen der Marktteilnehmer erfüllt und somit kaum einen Grund für fallende Aktienkurse geliefert.

Die aktuellen Beschlüsse der US-Notenbank

So wurde einstimmig beschlossen, den Leitzins in der Spanne von 1,50 % bis 1,75 % zu belassen. Im Statement zum Zinsentscheid fanden sich nur zwei marginale Änderungen. Eine davon ist, dass die Ausgaben der privaten Haushalte nicht mehr stark, sondern nur noch moderat gewachsen sind. Die zweite betrifft das Erreichen des Inflationsziels. Bislang hieß es, dass die aktuelle Geldpolitik geeignet ist, die Inflation in die Nähe des Zielwerts von 2 % zu bringen. Nun heißt es, dass die aktuelle Geldpolitik geeignet ist, die Inflation dorthin zurückzubringen. Zuletzt lag diese oberhalb von 2 %. Insofern ist die kleine Textänderung verständlich und beinhaltet somit keine Änderung in der „Forward Guidance“.

Eine weitere Neuerung ist, dass der Zins für die sogenannten Überschussreserven der Banken von 1,55 % auf 1,60 % angehoben wurde und er damit mehr in Richtung der Mitte der vorgegebenen Leitzinsspanne wandert. Daneben wurde der Zins für Übernachgeschäfte von 1,45 % auf 1,50 % angehoben. Hierbei handelt es sich aber lediglich um „technische“ Änderungen, um den Leitzins in der angestrebten Zielspanne zu halten.

Läuft ein neues QE-Programm?

Eine etwas bedeutendere Änderung ist, dass die Repo-Geschäfte zur Stützung des Geldmarktes bis mindestens April verlängert werden. Einige Marktbeobachter sehen darin ein weiteres QE-Programm. Doch Jerome Powell betonte auf der Pressekonferenz erneut, dass dies nicht der Fall ist. Faktisch handelt sich bei den Repo-Geschäften um einen Tausch von Zentralbankgeld gegenüber kurzfristigen Staatsanleihen (T-Bills). Die Notenbank tut dies, um die höhere Nachfrage der Geschäftsbanken nach sicherem Zentralbankgeld zu decken. Zuvor hatte die Fed die Höhe der Überschussreserven gesenkt und war damit wohl über das Ziel hinausgeschossen. Nun geht die Notenbank davon aus, dass im April wieder genügend Reserven bereitgestellt sein werden.