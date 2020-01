Leichtes Aufatmen an der Börse schon gestern Abend: Trotz (oder auch gerade wegen) der Tatsache, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den internationalen Notstand wegen des Coronavirus ausruft, kletterten die Kurse an der Wall Street in der zweiten Handelshälfte ins Plus und steigt auch heute Morgen der Deutsche Aktienindex.

Vor allem die Pressekonferenz der WHO trug dazu bei, die Sorgen der Investoren vor einer lang andauernden Epidemie zu lindern. Es gehe der WHO nicht darum, Panik zu schüren oder vor China zu warnen. Man lobte China ausdrücklich, es setze einen neuen Standard, wenn es darum geht, Epidemien zu bekämpfen. Die Experten zeigten sich zuversichtlich, dass die Epidemie eingedämmt werden könne. Auch gebe es bereits Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs.