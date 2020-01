Die Kapitalmärkte stehen unter dem Einfluss großer geopolitischer Unsicherheiten und den sich daraus ständig ändernden Erwartungen für die Weltwirtschaft.

In den USA stiegen die Kurse ebenfalls deutlich, der Index Dow Jones gewann währungsbereinigt 25,3%, der 500 Werte umfassende Index S&P 500 sogar 31,7%.

Das Jahr 2019 war international ein sehr gutes Börsenjahr. So konnte der deutsche Aktienindex DAX einen Anstieg von 26% verzeichnen, auf europäischer Ebene legte der Index EURO STOXX 50 mit 23,3% vergleichbar zu.

Der Euro verlor im laufenden Jahr gegenüber dem US-Dollar 2,3% und notiert zum Jahresende bei 1,12 EUR/USD, Anlagen in USD erzielten somit einen entsprechenden Kursgewinn.

Im Bereich der Anleihen sanken die Renditen im ersten Halbjahr 2019 deutlich, kamen in den letzten Monaten zurück und wiesen mit der zehnjährigen Bundesanleihe zum Jahresende 2019

eine negative Rendite von -0,18% aus.



Der Goldpreis stieg im Jahresverlauf stark um 21,1% (in Euro) an.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl verteuerte sich um ca. 11% von 52,75 USD auf 66,90 USD.



Aktuelles Kapitalmarktumfeld und Ausblick 2020

Die Kapitalmärkte stehen unter dem Einfluss großer geopolitischer Unsicherheiten und den sich daraus ständig ändernden Erwartungen für die Weltwirtschaft.



Insbesondere die häufigen Wendungen beim Thema Brexit und beim amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass sich das Wirtschaftswachstum weltweit verlangsamt hat. Solange in diesen beiden für unsere arbeitsteilige Weltwirtschaft so wichtigen Politikfeldern keine Klarheit herrscht, sind auch die Erwartungen für das Jahr 2020 zurückhaltend.



Zwar zeichnet sich beim Brexit ein Austritt Großbritanniens zum 31.01.2020 ab, die britische Ratifizierung des EU-Vertrages und die Ergebnisse der dann anstehenden Verhandlungen über Handelsabkommen bleiben jedoch derzeit ungewiss.

Konjunktur:

Die europäische Wirtschaft zeigt derzeit eine Wachstumsschwäche, die sich auch im kommenden Jahr fortsetzen könnte. Geringere internationale Nachfrage als Folge der amerikanischen Zollpolitik aus dem US-Handelskonflikt mit China trifft insbesondere die Exportindustrie. Eine niedrige bzw. sinkende Arbeitslosenquote in einigen Ländern und ein moderater Lohnanstieg unterstützen die Binnennachfrage der Konsumenten. Der in einigen Branchen bereits spürbare Fachkräftemangel bremst diesen Effekt allerdings wieder aus.