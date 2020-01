Warum zieht Disney bereits Inhalte von Disney+ ab?

Während die meisten Probleme bald behoben wurden, waren die Abonnenten wieder einmal negativ überrascht, als sie kürzlich entdeckten, dass Filme und Shows, die bei Disney+ verfügbar waren, plötzlich verschwanden, was einige dazu veranlasste, sich zu fragen, ob dies ein weiteres Schlamassel sei, das dem Ruf des Dienstes schaden würde.

Die Welt ist groß

Disney+ ist ohne Frage sehr beliebt. Die Daten von Sensor Tower zeigen, dass die App des Dienstes im vierten Quartal mit über 30 Mio. Downloads die bei weitem am häufigsten heruntergeladene App in den USA war, was mehr als doppelt so viel ist wie die zweitplatzierte App Tik Tok.

Disney+ wurde über 18 Mio. mal aus Apples App Store (hauptsächlich auf dem iPhone) und weitere rund 12 Mio. mal von Google Play heruntergeladen. Im amerikanischen App Store hat es YouTube zum ersten Mal seit einem Jahr von der Nummer eins verdrängt.

Es war auch das erste Mal seit 2017, dass eine App 10 Mio. Downloads bei Google Play überschritten hat, was zuletzt durch den Facebook Messenger erreicht wurde. Damit belegte Disney den siebten Platz bei Google Play, wobei die Disney+ App 83 % aller Disney-App-Downloads ausmachte.

Laut Tower Sensor erwirtschaftete Disney+ in den ersten 30 Tagen 50 Mio. US-Dollar – mehr als HBO NOW oder Showtime – und im Dezember verdiente die App mehr als HBO NOW jemals in einem einzigen Monat, sogar während der Zeit, in der die Leute die App herunterluden, um die letzte Staffel von Game of Thrones zu sehen.

Disney+ wurde im vierten Quartal auch zum Marktführer im Bereich der Downloads und erreichte 34 % der gesamten US-Downloads für Streaming-Video-Apps, wobei es an Netflix (WKN:552484), YouTube, Hulu und dem Prime Video von Amazon.com (WKN:906866) vorbeizog.

Wird bei all diesen Superlativen der verschwindende Content sich auf die Gewinne auswirken? Das ist unwahrscheinlich.

Ein Vermächtnis, an das man sich erinnert

Der Grund dafür, dass Disney Filme wie Kevin allein zuhaus, Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten und The Sandlot zurückgezogen hat, obwohl es sie besitzt, besteht darin, dass es Verträge aus der Vergangenheit einhalten musste. Sobald diese Verträge auslaufen, kehren die Filme zurück.