Trotz des konjunkturellen Rückenwinds müssen sich Anleger mit der Aussicht auf ein fragiles Marktumfeld in 2020 anfreunden. Fünf Punkte sind hier von besonderer Bedeutung

20.01.2020 - Anleger konnten letztes Jahr wenig falsch machen, hätten sie nur den Mut zum Investieren gehabt. Alle maßgeblichen Anlageklassen legten zu. Trotz zweistelligen Wachstums an nahezu allen Aktienmärkten verzeichneten Aktienfonds Abflüsse in Rekordhöhe in einem politisch turbulenten Marktumfeld, das geprägt war von nachlassendem Wachstum. Im Rückblick auf ein besser als erwartet ausgefallenes 2019 – welche Lehren lassen sich für 2020 ziehen?

Wachstumsstabilisierung: Im letzten Jahr hat sich das weltweite Wirtschaftswachstum bei rund 3 Prozent stabilisiert. Das liegt zwar deutlich unterhalb der 2017 erreichten 4 Prozent, ist aber auch weit entfernt von der vom Markt befürchteten Rezession. Die USA haben anschließend kaum Wachstumseinbußen verzeichnet. In der Eurozone und insbesondere im export- und autoabhängigen Deutschland fielen die Zahlen hingegen deutlich schwächer aus. Aber auch hier gehen wir für nächstes Jahr nicht von einer weiteren Verschlechterung aus.