Kaufsignal steht

Aus aktueller Sicht sind direkte Rückläufer der Sixt Leasing-Aktie in den Bereich von 14,00 Euro jetzt sehr wahrscheinlich geworden. Nach einem kleineren Pullback in diesem Bereich könnte es später in den Bereich der Zwischentiefs aus Anfang 2018 um 15,35 Euro weiter rauf gehen. Für jeden dieser Teilabschnitte kann ein kurz- bis mittelfristiges Long-Engagement eingegangen werden. Eine deutliche Eintrübung des Chartbildes würde sich hingegen erst unterhalb der Kursmarke von rund 12,00 Euro und den EMA 50 (blaue Linie) ergeben. In diesem Fall müssten Rückläufer zurück an die Novembertiefs von 10,70 Euro zwingend einkalkuliert werden. Ob dann nicht noch die Tiefs aus 2019 einen Test erfahren, müsste an gegebener Stelle erneut überprüft werden.