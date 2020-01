New York (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse der Analyst Michael Levine von Pivotal Research:Michael Levine, Analyst von Pivotal Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des von Mark Zuckerberg gegründeten Unternehmens Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) und senkt das Kursziel. [ mehr