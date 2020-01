Volkswagen trennt sich von Renk

Volkswagen wird den Antriebstechnik-Spezialisten Renk an den Finanzinvestor Triton verkaufen. An der Gesellschaft ist man bisher mit rund 76 Prozent beteiligt. Die etwa 5,3 Millionen Renk-Aktien gehen zu einem Preis von 97,80 Euro je Anteilschein an Triton. Volkswagen nimmt aus dem Verkauf mehr als eine halbe Milliarde Euro Liquidität ein, hinzu kommt ein positiver Ergebniseffekt von rund 150 Millionen Euro. Vorstand und Aufsichtsrat ...