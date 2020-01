Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der IWF hat seine Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft erneut nach unten revidiert, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Wegen der schärfer als bisher erwarteten Schwäche in Indien und anderen Schwellenländern dürfte das Welt-BIP in 2020 um 3,3% nach 2,9% in 2019 expandieren. [ mehr