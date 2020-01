Deutsche Unternehmen schütten fast 50 Milliarden Euro an ihre Aktionäre aus

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am 31. Januar eröffnet thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) als erster Großkonzern die Hauptversammlungs- und damit auch die Dividendensaison 2020, so die Analysten der DekaBank.Auf rund 49,4 Milliarden Euro prognostiziere die DekaBank die Ausschüttungen von deutschen Unternehmen in diesem Jahr. [ mehr