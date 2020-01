Lufthansa und Ufo nähern sich an - keine weiteren Streiks

Lufthansa und Ufo haben sich im Zuge der Tarifstreitigkeiten auf einen mehrgliedrigen Prozess zur Lösung des Gesamtkonflikts und eine Friedenspflicht geeinigt. Dem seien mehrere intensive Gesprächsrunden voran gegangen, meldet die Lufthansa am Freitag. „Der Prozess sieht die Trennung der tariflichen und der nicht tariflichen Themen in drei Verfahren vor: Mediation, Schlichtung und außergerichtliches Güteverfahren. In der ...