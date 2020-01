Klimafreundlich investieren: drei Anlageempfehlungen in 2020

1. Umwandlung von gebrauchtem Plastik in Rohöl

Mit dem weltweit zunehmenden Wohlstand wächst auch das globale Müllaufkommen – verschärft durch die rasanten Veränderungen der Konsum- und Einkaufsgewohnheiten in den Schwellenländern. Die Konsequenz: stetig wachsende Müllberge. Recyclingunternehmen retten nicht nur wertvolle Rohstoffe, sondern bieten darüber hinaus auch nachhaltige Investmentchancen. Besonders brisant ist derzeit das Thema Plastikmüll. Quantafuel AS hat ein innovatives Verfahren entwickelt, das gebrauchtes Plastik in Rohöl umwandelt. Das ist erheblich CO2-sparender, als Altkunststoffe zu verbrennen. Kursphantasie birgt zudem die Tatsache, dass es in Europa immer wichtiger wird, Plastikabfälle umweltschonend zu recyceln – nicht zuletzt, weil China keine Kunststoffabfälle mehr aus Europa annimmt.

2. Marktführer im Bereich Biodiesel