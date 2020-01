Wirecard – Analysten bleiben optimistisch

Viele Analysten bleiben bei Wirecard äußerst optimistisch. Hauk und Aufhäuser sagt – Ziel 270. Exakt ein Verdoppler. Wer daran glaubt und Wirecard damit auf dem Weg von Tesla sieht, der kann natürlich auch in die ganz offensive Kiste greifen. Der passende Hebel 5 lautet JM5CJ1. Für Profis haben wir einen Discount-Call herausgesucht. Das Super-Bull-Papier läuft unter der WKN MC4KD1. Notiert Juni über 160 Euro zahlt der Schein 150 Prozent. Im Wortlaut heißt es übrigens: Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wirecard auf “Buy” mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die jüngste Kursrally sei gerechtfertigt, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gegenüber der Konkurrenz von Adyen und Worldline seien die Papiere des Zahlungsabwicklers immer noch sehr günstig.

Auch Baader zeigte sich zuletzt ja offensiv:

Die Baader Bank hat die Einstufung für Wirecard vor Quartalszahlen auf “Buy” mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Während die Augen auf die Untersuchungen der Wirtschaftsprüfer von von KPMG gerichtet seien, wäre eine weiter anziehende Gewinndynamik ein starkes Signal an die Investoren, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn dies würde bedeuten, dass die von der Financial Times erhobenen Vorwürfe das operative Geschäft des Zahlungsdienstleisters nicht negativ beeinflusst hätten.

Das Ziel 240 bedeutet übrigens locker 70% Potenzial. Ohne Hebel…