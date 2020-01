Der Philadelphia Gold/Silver Index konnte in den letzten Handelstagen zwar keine neuen Akzente auf der Oberseite setzen, doch offeriert ihm die aktuelle Konstellation aus unserer Sicht weiterhin alle Chancen, seine Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen und über die letzten Verlaufshoch setzen zu können… Vorsicht ist dennoch angebracht, denn eine wichtige Marke sollte nach wie vor nicht unterschritten werden.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] Wir stufen den Philadelphia Gold/Silver Index noch immer als etwas aussichtsreicher ein, als den Arca Gold Bugs Index. Daran hat auch das jüngste Zurücklaufen im Philadelphia Gold/Silver Index nichts geändert, zumal der kurzfristige Aufwärtstrend (grün dargestellt) noch immer intakt ist. Bis auf über 108 Punkte legte der Index zuletzt zu, ehe die Gewinnmitnahmen einsetzten. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es dem Index weiterhin gelingen würde, die Zone 102 / 100 Punkte zu verteidigen. Im Bereich von 102 Punkten liegen die beiden Verlaufshochs aus dem August und September 2019 und die 100 Punkte haben eine gewisse psychologische Bedeutung. Ein erster Angriff auf die 100er Unterstützung konnte pariert werden. Damit hat diese Zone an Relevanz gewonnen. Die weiteren wichtigen Unterstützungen liegen unverändert bei 98 Punkten und 96 Punkten. Unterhalb von 96 Punkten ist eine Neubewertung der Lage erforderlich. Auf der Oberseite ist die Aufgabenstellung klar definiert: Der Philadelphia Gold/Silver Index muss über die 108 Punkte auf ein neues Verlaufshoch vorstoßen!“

Die Risikoaversion unter Anlegern nahm vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen zuletzt zu und brach sich zu Wochenbeginn in stark anziehenden Goldnotierungen Bahn. Im Schlepptau von Gold konnte auch Silber zulegen. Die Produzentenaktien und auch der Philadelphia Gold/Silver Index wurden ebenfalls mitgezogen.

Der Philadelphia Gold/Silver Index lancierte noch einmal einen Vorstoß auf der Oberseite und überschritt hierbei die 106 Punkte. Ein Test der eminent wichtigen 108 Punkte (letztes Verlaufshoch) bzw. die Ausbildung eines neuen Hochs blieben ihm jedoch versagt. Der Index kam daraufhin wieder zügig zurück. Der jüngsten Kursentwicklung kann man durchaus Eigenschaften einer Top-Bildung attestieren, umso wichtiger ist es nun, dass die 98 Punkte nicht mehr unterschritten werden. Im Idealfall halten bereits die 100 Punkte, die sich zuletzt eine höhere Relevanz als Unterstützung erarbeitet haben. Die zentrale Unterstützung liegt unverändert bei 96 Punkten.

Der Februar könnte für den Philadelphia Gold/Silver Index ein richtungsweisender Monat werden. Zum einen befinden sich Gold und Silber in wichtigen Phasen und zum anderen geht es in den nächsten Tagen in puncto Quartalsergebnisse der Gold-Silberproduzenten Schlag auf Schlag.

Kurzum: Der Philadelphia Gold/Silver ist weiterhin aussichtsreich. Der jüngste Kursverlauf nährt unverändert die Hoffnung auf eine baldige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung über die 108 Punkte hinweg. Dennoch gilt es natürlich, die Unterseite im Auge zu behalten. Die wichtigen Marken lauten nun 100 Punkte, 98 Punkte sowie 96 Punkte. Unterhalb von 96 Punkten wäre der Philadelphia Gold/Silver unserer Meinung nach aus dem kurzfristig bullischen Szenario herausgefallen und eine Neubewertung der Lage wäre erforderlich.