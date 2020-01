Rückblickend hätte der Januar für die Ölpreise nicht viel schlechter laufen können. Ein knackiger Preisverfall bestimmte vor allem die zweite Monatshälfte. Dabei hatte das Jahr / der Monat doch so vielversprechend angefangen. So war Brent C.O. gleich zu Jahresbeginn dabei, die 70 US-Dollar-Marke signifikant aufzubrechen und so aus dem langen Schatten des markanten September-Hochs zu treten. Die Tür in Richtung 75+ US-Dollar stand bereits einen Spalt breit offen. Doch der Wind drehte. Was zunächst noch als „schnöde“ Gewinnmitnahmen nach Beruhigung der geopolitischen Lage begann, entwickelte bald eine ganz eigene Dynamik.

Brent C.O. geriet zuletzt immer stärker unter Druck. Die Bewegung wurde immer wieder von Nachrichten befeuert. Zuletzt „reduzierte“ sich das Ganze auf die Corona-Virus-Thematik. Die Sorgen in Bezug auf die Auswirkungen der Epidemie auf die wirtschaftliche Entwicklung in China, aber auch auf globaler Ebene, bestimmten zuletzt das Handelsgeschehen. Dabei sind mögliche Auswirkungen auf Produktion und Lieferketten noch gar nicht abzuschätzen. Warum also die vermeintliche Überreaktion? Das grundlegende Problem ist unserer Meinung folgendes: Der Ölmarkt ist überaus gut versorgt. Die bisherigen Bemühungen der OPEC+, den Ölhahn ein Stück weit zu schließen, haben nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Es herrscht offenkundig ein Überangebot. Die Lager sind voll. So sieht unter anderem die IEA (International Energy Agency) im ersten Halbjahr 2020 ein Überangebot in Höhe von 1 Mio. Barrel pro Tag. Das bedeutet zum einen, dass potentielle Produktionsausfälle (Stichwort Lage im Nahen Osten) gut kompensierbar wären. Zum anderen bedeutet das aber auch, dass eine sinkende Nachfrage sofort durchschlagen würde. Und die Corona-Virus-Thematik schürt nichts anderes als Sorgen in Bezug auf die Ölnachfrage. Die ganze Problematik dürfte die Ölpreise noch eine ganze Weile bestimmen und es ihnen schwer machen, signifikante Erholungen ins Leben zu rufen.

Den ersten zaghaften Erholungsversuch zur Wochenmitte warfen die aktuellen Daten der EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 24.01. zurück. Letztendlich bedienten die Daten alle maßgeblichen Belastungsfaktoren – volle Lager und starke Ölproduktion. In der Woche zum 10.01. erklomm die US-Rohölproduktion die „magische Marke“ von 13,0 Mio. bpd (barrels per day). Seitdem hält sie sich auf diesem Niveau. Noch vor einigen Monaten wurde darüber diskutiert, ob diese Marke überhaupt erreicht werden kann… Nun scheint sich die Ölproduktion auf diesem Niveau sogar festgesetzt bzw. eingependelt zu haben. Den Angaben der EIA zufolge stiegen die US-Rohöllagerbestände in der Woche zum 24.01. deutlich um 3,5 Mio. Barrel auf nun 431,7 Mio. Barrel. Sie liegen damit nach wie vor etwa 2 Prozent unter dem wichtigen 5-Jahres-Durchschnittswert. Im Vorfeld hatte man mit einem deutlich geringeren Bestandsaufbau gerechnet. Entsprechend schlugen die Zahlen auf die Stimmung am Ölmarkt.

Aus charttechnischer Sicht lässt sich das Ganze im Schnelldurchlauf wie folgt abhandeln: Der Abverkauf bei Brent C.O. beschleunigte sich nach dem Unterschreiten der 65,0 US-Dollar zusehends. Zu Wochenbeginn musste zudem die eminent wichtige Unterstützung bei 60,0 US-Dollar daran glauben und wurde ebenfalls deutlich unterboten. Damit steht das aktuelle 52-Wochen-Tief bei 56,5 US-Dollar nun zwangsläufig im Feuer. Die Bewegung ist aktuell überverkauft. Die Chance auf eine Gegenbewegung ist auch aus charttechnischer Sicht mit dem Erreichen des aktuellen Preisbereiches durchaus gegeben, doch die bislang gezeigte Abwärtsdynamik mahnt unverändert zur Vorsicht. Ein Rutsch unter die 56,5 US-Dollar ist nicht ausgeschlossen. Sollte es zur Ausbildung neuer 52-Wochen-Tiefs kommen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite würde die Rückeroberung der 60er Marke immerhin ein wenig Entlastung bringen. Noch besser wäre allerdings ein Comeback oberhalb von 62,5 US-Dollar oder gar 65,0 US-Dollar.