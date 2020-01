Der Weizen-Preis bildete in den letzten Wochen und Monaten eine veritable Aufwärtsbewegung aus. Mit dem Ausbruch über das massive Widerstandscluster 530 US-Cents bis 550 US-Cents wurde das vorerst letzte Kapitel der Rally eingeläutet. Mit diesem frischen Kaufsignal im Rücken zeichnete sich rasch ein Test des markanten Hochs aus dem Jahr 2018 bei 593 US-Cents ab. Weizen erreichte diese Zielzone punktgenau und trat anschließend den Rückzug an. Damit war der charttechnische Befreiungsschlag im ersten Versuch gescheitert. Aktuell konsolidiert Weizen…

Schauen wir zunächst auf die fundamentalen Aspekte. Am 10.01.2020 stand der WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für Januar des US-Agrarministeriums (USDA) im Fokus. Die Veränderungen im Vergleich zum Vorgänger-Report aus dem Dezember waren übersichtlich, gingen aber in die „richtige“ Richtung. Anders ausgedrückt: Sie stützten eher den Preis.

Das US-Agrarministerium erwartet nun für das Erntejahr 2019 / 2020 globale Lagerendbestände in Höhe von 288,08 Mio. Tonnen; nach 289,50 Mio. Tonnen im Dezember-Bericht. Zwar erhöhte das USDA (United States Department of Agriculture) seine Prognosen hinsichtlich der Lagerbestände zu Beginn des Erntejahres leicht, doch die gleichzeitige Herabsetzung der Prognosen in Bezug auf die erwartete globale Produktionsmenge (von 765,41 Mio. Tonnen im Dezember-Report auf nun 764,39 im Januar-Report) in Verbindung mit der Anhebung der Prognosen für die erwartete Nachfrage führten letztendlich zur Reduzierung der USDA-Erwartung hinsichtlich der Lagerendbestände. Eine der prozentual größten Veränderungen gab es bei der Prognose für die erwartete Erntemenge Australiens. Das USDA nahm die Prognosen ein weiteres Mal zurück und erwartete im Januar-Report nun eine Erntemenge für Australien in Höhe von 15,6 Mio. Tonnen, nach 16,10 Mio. Tonnen im Dezember. Zum Vergleich: Im September 2019 ging das USDA noch von einer australischen Weizenernte in Höhe von 19,0 Mio. Tonnen aus.

Wir haben die aktuelle charttechnische Konstellation bei Weizen in einem 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis dargestellt. Die Ausbruchssituation ist hier genauso schön zu erkennen, wie die Ausbildung des zweiten markanten Hochs im Bereich von 593 US-Cents. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Weizen darf nicht unter die Zone 550 / 530 US-Cents abtauchen. Das würde den kurzfristigen Aufwärtstrend zerstören und das Chartbild so erheblich eintrüben. Eine Neubewertung der Lage wäre in diesem Fall notwendig. Um für frischen Wind auf der Oberseite zu sorgen, muss der Bereich der beiden Hochs durchbrochen werden. Eine breit angelegte Seitwärtsbewegung in den Grenzen 593 US-Cents bis 530 US-Cents sollte in der nächsten Zeit nicht überraschen. Eine weitere wichtige Unterstützung ist im Bereich von 500 US-Cents zu finden.