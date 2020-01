Bayer hat am Freitag in den ersten Stunden des Handelstags kräftig gewonnen. Dann nahmen Investoren Gewinne mit. Die Aussichten bleiben durch einen neuen Glyphosat-Turbo denn positiv. Denn Bayer profitiert von den Aussagen der Umweltbehörden in den USA, die sich auf die Krebsgefahr durch Glyphosat beziehen.

Hintergrund der Aussage ist zunächst eine Serie an Gerichtsverfahren, die sich gegen Bayer wenden. Über 10.000 Kläger haben sich als Opfer einer Glyphosat-bedingten Erkrankung inszeniert und fordern jeweils Millionen-Beträge von der neuen Bayer-Tochter Monsanto. Wären die ersten Gerichtsurteile in dieser Causa als Vorlage für die Projektion weiterer Schadenersatzzahlungen geeignet, müsste Bayer mit Schadenersatzforderungen von vielen Milliarden Euro rechnen.

Derweil läuft einiges auf einen Vergleich hinaus. Zumindest hat der Mediator jüngst einen entsprechenden Vergleich angeregt und wird damit offensichtlich dem Umstand Rechnung tragen, dass es schwierig ist, die Urheberschaft für Krebserkrankungen entweder zu beweisen oder auf der anderen Seite letztgültig zu falsifizieren. Demnach wäre ein Vergleich aus juristischer Sicht und aus der kaufmännischen Perspektive für Kläger und Beklagte sinnvoll.

Bayer hat zumindest aus dieser Sicht bereits einen ersten Vorteil: Die Diskussion um eine mögliche kaufmännische Katastrophe wegen der drohenden Milliardenzahlungen ist an den Börsen zunächst einmal verebbt. Der Kurs ist allein in den vergangenen drei Monaten bereits um mehr als 9 % gestiegen. Zudem gelang es Bayer, nach einem tiefen Sturz im Sommer mit Kursen von teils weniger als 55 Euro wieder den Turnaround zu vollziehen. Seither gewann der Konzern mit seiner Aktie entlang steigender Tiefpunkte und einer daraus konstruierbaren Aufwärtstrendgeraden eine deutliche Befreiung mit Kursgewinnen von 20 Euro. Dies sind bezogen auf die damaligen Tiepfunkte binnen eines halben Jahres mehr als 30 % Kursplus.

Nun könnte sich tendenziell die ohnehin stattfindende Kurserholung noch beschleunigen. Denn die Umweltbehörde EPA hat sich wie eingangs beschrieben in einer neuerlichen Studie positiv für das Unternehmen geäußert. Eine Urheberschaft für die Erkrankungen durch das Herbizid Glyphosat schloss die Behörde aus. Sie steht damit in Widerspruch zu anderen Studien. Dennoch dürfte die staatliche Stelle auch in den USA bei einem Gerichtsverfahren hinreichend Gehör finden, um zumindest ein starkes Argument pro Bayer zu sein. Deshalb reagierte der Kurs in den ersten Handelsstunden am Freitag wie beschrieben so euphorisch.

Insgesamt erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es zu einem sehr großen kaufmännischen Befreiungsschlag kommen kann, mit solchen Nachrichten. Dann dürfte auch der Kurs der Aktie aus wirtschaftlicher Sicht zu niedrig sein.

Denn aktuell rechnen Analysten pro Aktie für das laufende Geschäftsjahr noch mit einem Gewinn von etwa 4,70 Euro pro Aktie. Dies wäre im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 – je nach dem Jahresendergebnis – eine Steigerung um gut 40 %. Dies sollte nebst der dann geringeren Risiken den Aktienkurs stützen.

Charttechnische Analysten erinnern deshalb daran, dass der Kurs noch im Sommer 2018 ein Niveau von 100 Euro innehatte und sogar von Rekordwerten bei 120 Euro kam. Die 100er-Grenze ist eine denkbare Kursziel-Größe, insofern über 80 Euro keine nennenswerten Hindernisse mehr zu überwinden seien. Allenfalls in Höhe von 95 Euro könnte sich der Wert künftig noch schwer tun, so die Meinung der Chartanalysten.

Einigen sich die Prozessteilnehmer nicht und muss Bayer eine Niederlage hinnehmen, wäre ein Abwärtsmarsch zu befürchten. Hier weisen Chartanalysten allerdings darauf hin, dass die Aktie bereits bei 60 Euro eine starke Unterstützung erreicht hat. Deshalb sei in den kommenden Wochen die Stimmung auch aus charttechnischer Sicht deutlich positiv.

Technische Analysten wiederum orientieren sich an der Kursentwicklung, um Trends zu bestimmen. Durch den Kursgewinn hat Bayer jetzt den GD38 überwunden, der als kurzfristiger Trendindikator gilt. Damit sind alle bedeutenden gleitenden Durchschnittslinien überwunden, sodass sich ein eindeutiger Aufwärtstrend herauskristallisiert. Die Notierungen konnten auch bezüglich des Momentums die Trendwende in verschiedenen zeitlichen Dimensionen bereits einleiten. Daher ist der Trend aus technischer Sicht zumindest leicht positiv. Auch dies dürfte nun vom Glyphosat-Turbo unterstützt werden.