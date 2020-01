Der Bitcoin entwickelt sich offenbar immer mehr zu einer Krisenwährung. Wenn es an den Aktienmärkten nach unten gehe, steige der Kurs von Bitcoin und anderen Kryptowährungen, erklärten Journalisten von Börse ARD am Dienstag. Damit erfülle die nach Marktkapitalisierung größte Digitalwährung eine ähnliche Funktion wie das Edelmetall Gold.

Timo Emden, Analyst und Krypto-Experte bei Emden Research, erklärte am Dienstag gegenüber Börse ARD: „Die nicht absehbaren Folgen des Coronavirus für die Weltwirtschaft treibt Anleger in Anlagealternativen“.

Da der Bitcoin nicht mit den konventionellen Assets wie Aktien, Fonds oder Anleihen korreliere, sei die Kryptowährung ein „Mittel gegen Depotschwankungen“, so Börse ARD. Dies gelte insbesondere für große Portfolios wie z. B. von Vermögensverwaltern.

Verbraucherschützer warnen Kleinanleger hingegen schon lange vor den hohen Risiken bei Investitionen in Kryptowährungen. In einem gemeinsamen Artikel der Verbraucherzentralen Hessen und Nordrhein-Westfalen heißt es: „Kryptowährungen unterliegen hohen Kursschwankungen. Ein Totalverlust ist nicht auszuschließen. Bitcoin, Ethereum & Co. sind keine gesetzlichen Zahlungsmittel, sondern Ersatzwährungen. Wo sie als Zahlungsmittel akzeptiert werden und ob sie sich am Markt behaupten können, ist kaum verlässlich vorherzusagen.“

Am Freitagmorgen steht der Bitcoin leicht im Plus. Eine Einheit der Krypto-Leitwährung kostet aktuell 9.383 US-Dollar (Stand 31.01.2020, 10:19 Uhr, CoinMarketCap).

Autor: Ferdinand Hammer

