Ölpreise legen etwas zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag etwas gestiegen. Allerdings gaben sie anfängliche noch deutlichere Gewinne wieder ab. Die Ölpreise notierten damit etwas über ihren am Donnerstag erreichten dreimonatigen Tiefständen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 58,70 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 35 Cent auf 52,48 Dollar.

Mit preisbestimmend bleibt das von China ausgehende Coronavirus. In den vergangenen Tagen hatte die Angst vor breitem wirtschaftlichem Schaden die Stimmung an den Finanz- und Rohstoffmärkten erheblich getrübt. Am Donnerstag waren die Erdölpreise deshalb auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober gefallen.