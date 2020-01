"England is insular, maritime, linked through its trade, markets and food

supply to very diverse and often very distant countries. Its activities are

essentially industrial and commercial, and only slightly agricultural. It has very

marked and original customs and traditions. In short, the nature, structure and

economic context of England differ profoundly from those of the other States of

the Continent. It is foreseeable that the cohesion of all its members, who would

be very numerous and very diverse, would not hold for long and that in the end

there would appear a colossal Atlantic Community under American

dependence and leadership which would soon completely swallow up the

European community."

Nach 47 Jahren befand man in Großbritannien im Rahmen von grotesken

Argumentationen und bösartigen Beleidigungen gegenüber der EU, die weitgehend

mit der Realität nicht im Einklang standen, dass man allein besser zurechtkomme.

Seit 2016 gab es ein unprofessionelles politisches Gebaren im UK, das Gesamteuropa

wirtschaftlich und politisch belastete. Es ist gut, dass dieses Kapitel nun geschlossen

wird. Noch mehr Schaden aus dem UK wäre nicht zu rechtfertigen.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Ratspräsident Michel und EUParlamentspräsident Sassoli haben bekräftigt, dass das UK nach dem Austritt aus der

EU keinen uneingeschränkten Zugang zum europäischen Binnenmarkt mehr haben

könne. O-Ton: "Keine Entscheidung sei folgenlos."

Das ist korrekt, alles andere käme einer Selbstaufgabe als Selbstbedienungsladen des

UK gleich. An dieser Stelle darf nicht nivelliert werden, auch wenn es Berlin