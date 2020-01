Corvus Gold: Wieder ein Volltreffer auf Mother Lode!

Corvus Gold (2,05 CAD | 1,44 Euro; CA2210131058) entwickelt im Süden Nevada das Doppelprojekt North Bullfrog / Mother Lode. Die beiden Goldvorkommen befinden sich in Nachbarschaft zueinander und kommen zusammen bereits auf eine Ressource mit 3,6 Mio. Unzen Gold (ausführlich hier). Aktuell arbeitet man an einem Ressourcen-Update, um das Vorkommen zu vergrößern. Zudem will man für die beiden Projekte jeweils einzelne Wirtschaftlichkeitsrechnungen (PEA) vorlegen. Doch nebenbei wird die Exploration von Mother Lode mit Verve vorangetrieben. Dort ist man bereits der Ansicht, dass sich ein „zweites Mother Lode-Vorkommen“ unter der bestehenden Ressource befinden könnte. Nun bestätigen die zwei neuesten Bohrlöcher diese Theorie. So stieß man mit Bohrloch ML19-124 auf 1,51 g/t Gold über eine Länge von 59,4 Metern. ML19-128 wiederum kam auf 1,24 g/t Gold über 27,4 Meter. Beide Bohrungen wurden per kostengünstigen R/C-Drilling-Verfahren („Reverse Circulation“) durchgeführt.Nun will man hier mit Diamant-Bohrern agieren, die präziser sind. Die Corvus-Aktie hält sich weiter über der 2 Dollar-Marke. Zuletzt hatten die Analysten von Roth Capital ein Kursziel von 5,75 CAD für den Wert ausgegeben. Sie erwarten, dass Corvus das Opfer einer Übernahme sein könnte.

Aktieninfo Corvus Gold Inc.

ISIN: CA2210131058

Börsenkürzel (TSX-V): KOR

Aktienkurs: 2,05 CAD | 1,44 Euro

Börsenwert: 271,8 Mio. CAD

Anzahl Stücke: 123.962.845

Optionen: 8,6 Mio. (keine Warrants)

Voll verwässert: 132.562.845

Top-Anteilseigner vor Kapitalerhöhung: AngloGold Ashanti (19,9%), Tocqueville Asset Management (19,5%), Van Eck Global (6,8%), Ruffer LLP (1,5%)

Mehr Informationen zu Corvus Gold sowie die aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter http://www.corvusgold.com/.

