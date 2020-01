× Artikel versenden

Wirecard Eine ziemlich klare Chef-Aussage

Manchmal reicht eine kurze Twitter-Mitteilung aus, um am Markt neue Phantasien zu erschaffen. Markus Braun, Vorstandschef von Wirecard, hat am Mittag einen solchen Tweet abgesetzt. Am 14. Februar wird Wirecard vorläufige Zahlen für 2019 …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.