Die Analysten von Berenberg werden bei den Aktien von E.On etwas optimistischer. Sie bestätigen in einer aktuellen Studie die Halteempfehlung für die Papiere von E.On. Das Kursziel für die E.On-Aktien stand bisher bei 8,50 Euro. Es steigt in der aktuellen Studie auf 10,00 Euro an.Die Probleme von E.On in Großbritannien bei Npower dürften geringer werden, die Verluste dürften dort sinken. Außerdem werden von den Experten ...