FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Freitag trotz schwacher Konjunkturdaten aus der Eurozone zugelegt. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1063 US-Dollar. Am Morgen war der Euro noch auf ein Tagestief von 1,1017 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1052 (Donnerstag: 1,1029) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9048 (0,9067) Euro.

Die Kursgewinne beim Euro erklärten Händler nicht mit Konjunkturdaten, sondern mit Neupositionierungen zum Monatsende. Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone hatten den Euro nur kurzzeitig belastet. So ist die Wirtschaft in der Eurozone im Herbst kaum noch gewachsen. In Frankreich und Italien schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal sogar.