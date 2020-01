WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag nach einem gescheiterten Erholungsversuch im Frühhandel klar im Minus geschlossen. Nach einer höheren Eröffnung drehte der österreichische Leitindex bereits am Vormittag ins Minus. Am Nachmittag ließ ihn eine schwache Eröffnung an der Wall Street noch weiter abrutschen. Die europäischen Leitbörsen legten eine ähnliche Bewegung hin.

Weiterhin sorgt die Ausbreitung des Coronavirus für Unsicherheit an den Märkten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Vorabend wegen des Ausbruchs des Coronavirus eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" ausgerufen. Gleichzeitig hatte die WHO aber betont, dass derzeit keine Reise-und Handelsbeschränkungen nötig seien.