Veganz verlängert Angebotsfrist

Interessierte Investoren können die Anleihe von Veganz bis zum 21. Februar zeichnen. Ursprünglich sollte die Frist am 7. Februar enden. Die Verlängerung deutet an, dass das Interesse an der Anleihe des Vollsortiment-Anbieters von veganen Lebensmitteln noch ausbaufähig ist.Die Anleihe von Veganz hat ein Volumen von bis zu 10 Millionen Euro. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre, die jährliche Verzinsung liegt bei 7,5 ...