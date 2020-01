NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Freitag im US-Handel auf hohem Niveau behauptet. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1084 Dollar. Damit peilt der Eurokurs wieder die zuletzt vor acht Tagen erreichte Marke von 1,11 Dollar an. Knapp unter dieser Schwelle notieren aktuell die 21- und die 50-Tage-Linien, die als charttechnische Indikatoren für den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend gelten.

Im frühen europäischen Geschäft war der Euro noch auf ein Tagestief von 1,1017 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1052 (Donnerstag: 1,1029) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9048 (0,9067) Euro.