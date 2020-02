Seit Anfang November 2019 ist Christine Lagarde als Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) im Amt. Unter ihr ist vorerst keine signifikante Änderung in der geldpolitischen Ausrichtung zu erwarten.

Seit Anfang November 2019 ist Christine Lagarde als Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) im Amt. Unter ihr ist vorerst keine signifikante Änderung in der geldpolitischen Ausrichtung zu erwarten. Sie bringt einen auf Konsens ausgerichteten Stil in den EZB-Rat, macht aber auch deutlich, dass sie sich eine aktivere Rolle im Kampf gegen den Klimawandel wünscht. In einer strategischen Überprüfung soll dieses Thema genauso wie die Frage nach dem richtigen Inflationsziel angegangen werden.

Als ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds und frühere französische Wirtschafts- und Finanzministerin hat Christine Lagarde keine Schwierigkeiten im Umgang mit einflussreichen Personen. Auf ihrer ersten Pressekonferenz anlässlich einer Zinssitzung Mitte Dezember präsentierte sich die gebürtige Französin unaufgeregt und setzte im Anschluss an die Verlesung des geldpolitischen Entscheids eigene Schwerpunkte: Zum einen wies sie auf ihren „ureigenen“ Kommunikationsstil hin und bat, die naturgegebenen Unterschiede zu ihrem Vorgänger Mario Draghi nicht zu überinterpretieren.