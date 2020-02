Kurz vor dem Ende der Transferperiode gibt es bei Borussia Dortmund noch einige Veränderungen im Kader. Der BVB nimmt ab sofort den deutschen Nationalspieler Emre Can unter Vertrag. Der 26jährige hat bisher für Juventus Turin (Italien) gespielt. Mit der Juve wurde Can zuletzt italienischer Meister. Zunächst wird Can bis zum Saisonende ausgeliehen, danach soll der feste Transfer erfolgen.BVB-Sportdirektor Michael Zorc über den ...