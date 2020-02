Erst kürzlich thematisierten wir an dieser Stelle die charttechnisch durchaus prekäre Lage der Chevron-Aktie. Das war unmittelbar vor der Zahlenbekanntgabe vom Freitag (31.01.) Mittlerweile sind die Zahlen veröffentlicht und die Lage hat sich nicht wirklich verbessert. Ganz im Gegenteil.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 30.01. hieß es unter anderem „[…] Seit unserer letzten Kommentierung vom 27.12.2019 wurden einige, eminent wichtige Unterstützungen durchbrochen. Die Marke von 120,0 US-Dollar und die Zone 116 / 115 US-Dollar gilt es diesbezüglich zu benennen. Die 200-Tage-Linie sowie die 38-Tage-Linie wurden bärisch gekreuzt und zu allem Überfluss steht nun mit dem Bereich von 110 US-Dollar das bis dato gültig 52-Wochen-Tief im Feuer. Sollte sich der Bruch der 110er Marke manifestieren, stünden die nächsten Unterstützungen bei 105,0 US-Dollar, 103,0 US-Dollar sowie 100,0 US-Dollar im Fokus. Wir haben die aktuelle Konstellation in einem 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis dargestellt.“

Die Q4-Daten des Unternehmens waren nicht unbedingt dazu angetan, in Jubelstürmen auszubrechen. So fiel die Reaktion auf die Zahlen auch recht verhalten aus. Zusätzlich wurde das Ganze von den am Freitag stark korrigierenden Ölpreisen flankiert. Mit anderen Worten: Die Gemengelage bot den „Bären“ beste Bedingungen, die wichtige Unterstützung bei 110 US-Dollar zu attackieren.

Um es kurz zu machen: Die Aktie ging mit knapp 107,1 US-Dollar aus dem Handel und sah sich einem immer stärker werdenden Verkaufsdruck ausgesetzt. Damit wurde das bisherige 52-Wochen-Tief unterschritten. Die Ausbildung eines neuen 52-Wochen-Tiefs bringt die Aktie nun aus charttechnischer Sicht noch mehr in die Bredouille. Eine weitere Ausdehnung der Bewegung – etwa in den Bereich von 100 US-Dollar - kann trotz der stark überverkauften Lage nicht ausgeschlossen werden. Wir haben erneut einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht.

Die Eckdaten desQ4-Berichtes: Chevron fuhr bei einem Umsatz in Höhe von 36,350 Mrd. US-Dollar einen durch Sondereffekte belasteten Nettoverlust in Höhe von - 6,61 Mrd. US-Dollar ein. Chevron produzierte im vierten Quartal 3,08 Mio. boepd (barrels of oil equivalent per day). Wie bereits zuvor erwähnt, rissen die Daten weder Analysten noch Aktionäre vom Hocker.