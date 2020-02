Börse Daily am Sonntag mit DAX, Boeing, Deutsche Bank, Air France-KLM, Sixt, Apple, Kupfer, MTU, Facebook, Nemetschek

die Aktien von Boeing befinden sich seit fast einem Jahr im Sinkflug. Ende August des Vorjahres sind die Papiere in einen neuen Abwärtstrendkanal eingeschwenkt, der bis dato eingehalten wurde. In den vergangenen Handelstagen kam es zu einer normalen Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend. Diese Aufwärtskorrektur dürfte mit dem Verlaufshoch vom Donnerstag bei 327,18 US-Dollar ausgelaufen sein.

Es bildete sich eine rote Tageskerze, die bereits auf wieder fallende Kurse hindeutete. Diese Annahme hatte sich im weiteren Verlauf bestätigt. Die Aktien drehten wie-der nach Süden ab und nahmen den übergeordneten Abwärtstrend wieder auf. Am Freitag gingen die Titel mit einem Abschlag von 1,56 Prozent auf 318,27 Dollar aus dem Handel. Es bietet sich eine Short-Position in Trendrichtung an.