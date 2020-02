Die neue Struktur gilt als hochgradig mineralisierungsfähig und steht deshalb im Mittelpunkt der neuen Explorationsarbeiten!

Kurz nachdem der in Australien aktive, kanadische Edelmetallproduzent RNC Minerals (ISIN: CA7803571099 / TSX: RNX) seine Jahresprognose übertroffen hat, werden schon die nächsten Erfolge vermeldet. So konnte bei der jüngsten Schwerkraftuntersuchung auf dem ‚Higginsville‘-Projekt eine neu interpretierte Struktur identifiziert werden, die sich über 5 km nördlich der zuvor abgebauten hochgradigen 1 Mio. Unzen-Goldlagerstätte ‚Trident‘ erstreckt. Die neue Struktur gilt als hochgradig mineralisierungsfähig und wird deshalb im Mittelpunkt der neuen Explorationsarbeiten stehen.

Quelle: RNC Minerals

Konkret wurden bei den Explorationsarbeiten auf ‚Higginsville‘ hochdichte Schwerkraftuntersuchungen über ein 60 qkm großes Gebiet durchgeführt, das nicht nur 5 km nördlich der zuvor abgebauten 1 Mio. Unzen Goldlagerstätte ‚Trident‘ liegt, sondern auch nahe RNC Minerals ‚HGO‘-Mühle. Das Untersuchungsgebiet stand bereits zuvor im Mittelpunkt von Explorationsbohrungen der früheren Eigentümer, die das Gebiet bereits als äußerst vielversprechend identifiziert hatten. Doch die nachfolgenden Eigentümer hatten die gesamten Explorationsarbeiten auf dem Gebiet in Zeiten schwieriger Rohstoffmärkte fast komplett zum Erliegen gebracht. Seit Dezember 2019, nach der Neuverhandlung der ‚Morgan-Stanley‘-Lizenzgebühr, wurde nun die Exploration in diesem Gebiet wieder aufgenommen, wobei Vermessungsarbeiten schon angestoßen worden sind.

Ziel der bisherigen Schwerkraftuntersuchungen war die Definition einer Struktur, die mit den historischen Kernbohrungen identifiziert wurde und Gehalte von z.B. 1,7 g/t Au über 4 m mit in nur 16 m Tiefe durchteuft hatte.

Während der Abbauphase auf ‚Baloo‘, der wider Erwarten dank intensiver Explorationsarbeiten bereits länger in Betrieb ist als eigentlich geplant war, hat RNC - https://www.commodity-tv.com/play/rnc-minerals-increasing-gold-product ... - bereits die Genehmigungen für die zweite Ausbaustufe nicht nur beantragt, sondern auch schon erhalten. Damit, so das Unternehmen, lägen nun alle nötigen Genehmigungen vom Ministerium für Bergbau und Umweltschutz vor und der Phase 2-Abbau könne mit Einstellung des Phase 1-Abbaus (vermutlich gegen Mitte des Jahres) direkt beginnen.

Quelle: RNC Minerals

Paul Andre Huet, RNC Minerals CEO erklärte:

„Obwohl wir uns in einem noch frühen Stadium befinden, stellt unsere Interpretation der potenziellen Größe dieser neuen Struktur eine aufregende Entwicklung für unsere auf ‚HGO‘ fokussierten Explorationsaktivitäten dar. Da die Morgan-Stanley-Lizenzgebühr im Dezember 2019 neu verhandelt wurde, ist es nun sinnvoll, dieses und viele andere Gebiete des ‚Higginsville‘-Paketes zu erkunden, das ein großes Potenzial für neue Entdeckungen beherbergt.“

Zudem gab er zu bedenken, dass der Phase 1- und auch der Phase 2-Abbau von ‚Baloo‘ ursprünglich bereits bis Mitte 2020 abgeschlossen sein sollten. So sei die Verlängerung bis mindestens Anfang 2021 ein Beweis für die Qualität der Tagebaumöglichkeiten auf ‚Higginsville‘. Er gehe des Weiteren davon aus, dass eine zusätzliche Verlängerung der Lebensdauer von ‚Baloo‘, welche mehr Produktions- und Abbauflexibilität biete, sich aus dem Betrieb von zwei Tagebauten im Laufe dieses Jahres ergeben werde.

Alles in allem scheint es bei RNC Minerals bestens zu laufen. Die Waldbrände in Australien haben zwar die Arbeiten etwas beeinflusst, da das Unternehmen den Rettungskräften seine schweren Geräte zur Verfügung gestellt hatte, was sich allerdings nur marginal in den Zahlen niederschlagen sollte und wofür jeder Aktionär ein gewisses Verständnis aufbringen sollte. Fakt ist aber auch, dass RNC Minerals gerade erst im Begriff ist, sich richtig zu entwickeln und die Story sich noch am Anfang befindet und somit auf reichlich Potenzial für die Aktie schließen lässt.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

