Das neue Europa/Global Bonus&Sicherheit-Zertifikat ermöglicht Anlegern in den nächsten 5 Jahren bei einem bis zu 51-prozentigen Kursrückgang des EURO STOXX® Select Dividend 30 Index und dem STOXX® Global Select Dividend 100 Index eine Renditechance von 3 Prozent pro Jahr.

Bekanntlich besteht der Mehrwert von Anlagezertifikaten gegenüber direkten Index-/Aktienveranlagungen darin, dass die Zertifikate auch bei stagnierenden oder schwachen Marktphasen positive Renditen erzielen können. Im Gegenzug für diese Ertragschancen verzichten Anleger auf die Beteiligung an einem starken Kursanstieg des Basiswertes und Dividendenzahlungen.

Auch dieses Zertifikat ermöglicht Anlegern bei stagnierenden oder nachgebenden Kursen der Aktienindizes derzeit weit über den Inflationsraten liegenden Renditen.

51 Prozent Sicherheitspuffer

Die am 5.3.20 ermittelten Schlusskurse der beiden Dividendenindizes werden als Startwerte für das RCB-Europa/Global Bonus&Sicherheit-Zertifikat fixiert. Bei 49 Prozent des Startwertes wird sich die während der gesamten Beobachtungsperiode (6.3.20 bis 5.3.25) aktivierte Barriere befinden.

Unabhängig von den Kursentwicklungen der Aktienindizes erhalten Anleger an den im Jahresabstand (erstmals am 6.3.21) festgelegten Zinszahltagen eine Zinszahlung von drei Prozent gutgeschrieben. Wenn keiner der beiden Aktienindizes während der gesamten Beobachtungsperiode auf die Barriere oder darunter fällt, dann wird das Zertifikat am 7.3.25 mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Verliert hingegen einer der beiden Indizes innerhalb der nächsten 5 Jahre mehr als 51 Prozent seines Wertes im Vergleich zum Startwert, dann sind Kapitalverluste wahrscheinlich. In diesem Fall wird das Zertifikat mit der prozentuellen Veränderung des schlechter gelaufenen Index im Verhältnis zum Startwert getilgt, wobei der Ausgabepreis von 100 Prozent auch in diesem Fall den maximalen Auszahlungsbetrag begrenzen wird.

Das RCB-Europa/Global Bonus&Sicherheit-Zertifikat, ISIN: AT0000A2CMW1, fällig am 7.3.25, kann noch bis 4.3.20 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Zertifikat auf die beiden Dividendenriesen-Indizes spricht wegen des hohen Puffers von 51 Prozent vor allem sicherheitsorientierte Anleger an, die eine halbwegs stabile Kursentwicklung des Aktienmarktes nutzen wollen, um zu einer aus heutiger Sicht überproportional hohen Rendite zu gelangen.