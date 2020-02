Zu Gold schrieben wir bereits am Mittwoch: Durch den starken Abverkauf in den Edelmetallen haben wir heute darauf reagiert und eine Kurznachricht mit allen Daten zum Einstieg im Goldmarkt verschickt. Wir sind seit heute mit einer Gegenposition im Goldmarkt investiert und haben in der Kurznachricht genau erklärt wie Positionen jetzt gehandelt werden können um auf den Abverkauf zu reagieren! Silber/SLV und der GLD werden folgen sobald unsere Indikatoren anschlagen.

Zusammengefasst sehen wir aktuell sich die Korrektur weiter ausbauen bevor es wieder zu einem nachhaltigen Anstieg kommt. Wir haben im Gold bereits Mitte der Woche reagiert und werden dies sobald sich die Möglichkeit beim Silber und SLV ergibt auch tun. Noch halten wir zum Wochenschluss die Füße still. Zum Wochenbeginn kann sich die Situation jedoch bereits ändern wenn der Markt eine direkte Entscheidung sucht und wir werden dann zeitnah handeln.

Was ist jetzt zu tun? Abwarten

