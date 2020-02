3 aufschlussreiche Hinweise zu den Trends bei Netflix-Abonnenten

Über die Aussichten von Netflix (WKN: 552484) ist in Zusammenhang mit der erstarkten Konkurrenz durch Disney (WKN: 855686), Apple (WKN: 865985), AT&Ts HBO Max, Comcasts Peacock und anderen jede Menge geschrieben worden. Zwei dieser konkurrierenden Dienste sind bisher an den Start gegangen: Apple TV+ startete am 1. November und Disney+ folgte am 12. November. Wir werden erst wissen, welche Auswirkungen sie auf die Abonnentenzahlen von Netflix hatten, wenn das Unternehmen Ende Januar seine Ergebnisse für das vierte Quartal verkündet hat. Es gibt aber bereits drei starke Hinweise darauf, wie sich die Abonnentenzahlen seit dem Start der Konkurrenz entwickelt haben.

Die Dealbook-Konferenz

Der erste Hinweis kam von Netflix-CEO Reed Hastings, der am 6. November – nur wenige Tage nach dem Start von Apple TV+ – von Andrew Ross Sorkin auf der Dealbook-Konferenz der New York Times in New York interviewt wurde. In Bezug auf die neuen Dienste sagte Hastings: “Es wird noch mehr Konkurrenz für uns entstehen, aber wir haben schon jetzt eine Menge Konkurrenz. Und der Großteil davon besteht darin, dass die Leute weniger lineares Fernsehen sehen und stattdessen beispielsweise Disney-Inhalte via Disney+ sehen.”

Wenn die kürzliche Einführung von Apple TV+ einen dramatischen Einfluss auf die Abonnentenzahlen von Netflix gehabt hätte, wäre Hastings wohl kaum so lässig mit der Konkurrenz umgegangen. Das ist also ein Hinweis darauf, dass es für den Streaming-Pionier Business as usual ist. Der CEO erklärte weiter, warum der wahre Maßstab für den Wettbewerb zwischen diesen Diensten nicht die Einnahmen oder die Abonnenten, sondern die mit dem Dienst verbrachte Zeit sein wird: