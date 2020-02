Short-Chance

Das Chartbild ist bei der Continental-Aktie sichtlich angeschlagen, ein Test der Kursmarke von rund 100,00 Euro könnte schon bald wieder anstehen. Da sich derartige Trendbrüche bei dieser Ausdehnung auf mehrere Jahre verteilen können, heißt das nicht, dass eine direkte Abwärtstrendfortsetzung vollzogen wird. In diesem Jahr könnte sich durchaus noch ein erneuter Pullback zurück an die Hürde um 128,50 Euro einstellen. Dies wäre übrigens der ideale strategische Short-Punkt, beispielsweise über einen zeitlich unbegrenzten Schein. Hierzu können sich Investoren das Open End Turbo Short Zertifikat WKN CP82CQ näher ansehen. Als Anlagehorizont müssen jedoch einige Monate bis Jahre einkalkuliert werden, bis die Continental-Aktie ihr mittel- bis langfristiges Zielniveau von 72,49 Euro erreicht. Sollte das Papier allerdings in seinen alten Aufwärtstrend bestehend seit 2008/2009 und mindestens über die Kursmarke von 140,00 Euro zulegen, dürfte sich doch das Chartbild wieder merklich verbessern. Ein rascher Rücklauf zurück an die Rekordstände aus Anfang 2018 wird zwar nicht favorisiert, allerdings könnte eine vielversprechende Stabilisierung in Form einer Seitwärtsphase einsetzen. In diesem Fall kämen dann sehr kurzfristig orientierte Swing-Trader voll auf ihre Kosten.