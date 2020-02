Die Aktienmärkte in China erleben heute einen "kontrollierten Abverkauf"! Chinas Notenbank pumpt mehr als eine Billionen Yuan in die Märkte, senkt die Zinsen - und verbietet bis auf weiteres Leerverkäufe. Dadurch hält sich nach Wiedereröffnung der festlandschinesischen Märkte der Abverkauf in Grenzen. All das hat aber nicht mehr viel mit einem "Markt" zu tun, bei dem Definitions-gemäß eine freie Presbildung erfolgt. Durch die Interventionen Pekings handeln die US-Futures höher, das dürfte auch dem Dax zum Handesstart helfen. Aber wie nachhaltig ist die Manipulation der Märkte durch Chinas Machthaber? Heute wichtige Daten aus der Industrie -und die Zahlen von Google..

