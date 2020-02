Nur, dass es lange nicht mehr so nett in Deutschland ist. Die Mieten explodieren, die Sozialversicherungen (Krankenkassen, etc.) langen kräftig zu, die Infrastruktur ist marode, bei Handy- und Internet-Verbindungen rangieren wir bei Simbabwe, nur bei den Steuern, da ist Merkelland Weltniveau. Und da sind die Kombattanten bei Illner eher ein Ärgernis, zeigen sie doch nur

Der Beitrag Bei Anne Will sagen jene, die schon ewig dran sind, „Da müssen wir drangehen“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Stephan Paetow.