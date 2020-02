Das Geschäft der privaten TV-Sender erlebt einen schleichenden Niedergang, weil der Markt für TV-Werbung schrumpft. Die Ursache liegt darin, dass die Kunden ihr Werbebudget immer häufiger in Richtung Internet umschichten. Sie folgen nur konsequenter Weise ihrer Zielgruppe, die Serien und Filme im steigenden Maße im Netz konsumiert. Die RTL-Führung versucht gegenzusteuern, indem der Streaming-Dienst TV-Now aus der Taufe gehoben wurde. Nachdem der globale Konkurrenzkampf mit Netflix, Disney+ oder Amazon Prime Video aussichtslos ist, wird versucht, mit lokalen Inhalten zu punkten. TV-Now bringt es mit dieser Strategie auf 1,4 Millionen Abonnenten. Im Vergleich dazu hat der Marktführer Netflix 158 Millionen Mitglieder in 190 Ländern. So verwundert es nicht, dass die earnings per share sowohl in der jüngsten Vergangenheit als auch in den Prognosen zurückgehen, weil viel Geld für die weitere Digitalisierung ausgegeben werden muss.

