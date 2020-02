Deutsche Anleihen starten mit Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Verlusten in die neue Handelswoche gegangen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,19 Prozent auf 174,88 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,42 Prozent. An anderen europäischen Anleihemärkten fiel der Handelsbeginn ähnlich aus.

Händler begründeten die frühen Verluste sicherer Anlagen wie Bundesanleihen mit der Stabilisierung, die zum Börsenstart in Europa erwartet wird. In Festlandchina dagegen gaben die Börsenkurse stark nach, nachdem die dortigen Märkte erstmals seit den verlängerten Ferien zum chinesischen Neujahresfest wieder öffneten. Grund ist die rapide Verbreitung des neuartigen Coronavirus, die auch in Europa mit marktbestimmend bleibt.

Daneben stehen in vielen Weltregionen Stimmungsdaten aus dem verarbeitenden Gewerbe auf dem Programm. Die Einkaufsmanagerindizes geben Auskunft über den Zustand der Industriesektoren, die in den vergangenen Monaten stark unter der weltwirtschaftlichen Abschwächung und dem Handelsdisput zwischen den USA und China gelitten haben. Während sich letzterer etwas abgeschwächt hat, kommen jetzt die wirtschaftlichen Belastungen durch das Coronavirus hinzu./bgf/mis