Die Wirecard Aktie nähert sich am Montagmorgen vor dem XETRA-Handelsstart an der Frankfurter Börse wieder einer wichtigen charttechnischen Unterstützungszone rund um die Marke von 131 Euro. Aktuelle Indikationen für die DAX-notierte Fintech-Aktie notieren bei 131,55/131,65 Euro, liegen damit am oberen Ende dieser wichtigen charttechnischen Signalzone. Kursdruck entsteht aktuell vor allem aufgrund der Verunsicherung vieler ...