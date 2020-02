Kann die Adidas-Aktie in den nächsten Wochen zumindest einen Teil der in der vergangenen Woche erlittenen Verluste aufholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen

Adidas-Calls mit 116%-Chance bei Kurserholung auf 308 Euro Kann die Adidas-Aktie in den nächsten Wochen zumindest einen Teil der in der vergangenen Woche erlittenen Verluste aufholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen Nachdem die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) Anfang August 2019 bei 298,60 Euro ein Allzeithoch erreicht hatte, setzte sie nach einer mehrere Monate andauernden Konsolidierung ihren Höhenflug weiter fort, der vorerst einmal beim neuen Allzeithoch bei 317,45 Euro (16.1.20) beendet wurde. Danach geriet die Aktie wegen der zu erwartenden Umsatzrückgänge in China stark unter Druck. Am 31.1.20 wurde die Aktie um knappe zehn Prozent unterhalb des vor einigen Tagen erreichten Allzeithochs mit 285,80 Euro gehandelt. Im frühen Handel des 3.2.20 notierte die Aktie bei 286,00 Euro leicht im Plus.